Belasten van rendement op beleggingen is straf voor risico nemen; belast met oplopend percentage

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Dat de ‘spaartaks’ onhoudbaar is (ED 28 december) is wel duidelijk (ED 28-12). De opbrengst is de afgelopen jaren nagenoeg hetzelfde gebleven want de overheid heeft die circa 4 miljard euro per jaar gewoon nodig en zal met minder geen genoegen nemen.

Als er gekozen gaat worden voor een regeling waarbij de werkelijk opbrengst van bezit belast gaat worden, zal dat veel extra kosten met zich meebrengen. De overheid zal die kosten niet betalen, dus gaan we met z’n allen meer belasting betalen. De spaarder die denkt minder belasting te gaan betalen komt dus bedrogen uit. Maar het is vooral de belegger (met een hogere opbrengst) die (veel) meer gaat betalen.

Het huidige onderscheid tussen spaarders (met minimale) inkomsten en beleggers (met mogelijk hogere inkomsten) straft mensen die risico’s durven te nemen. Maar ook een methode waarbij het werkelijke rendement belast, straft beleggers. Een gedeelte van het hogere rendement moet dan aan de fiscus afgestaan worden. Dat maakt de animo om te beleggen kleiner waardoor het bedrijfsleven moeilijker aan risicovol kapitaal kan komen. Het schaad zo ook de innovatie. Veel beleggers zullen stoppen met beleggen als zij wel de nadelen ondervinden (risico’s lopen), maar dan een groter deel van het rendement aan de fiscus af moeten staan. Het (mogelijke!) extra rendement staat dat niet in verhouding met de financiële risico’s die men loopt.

De één doet meer moeite

Natuurlijk kunnen rendementen van individuele belastingplichtigen sterk afwijken. Alleen daar kiezen mensen wel zelf voor. De één doet meer moeite dan de ander of loopt (veel) meer risico. Waarom dat straffen door het werkelijk rendement te belasten. Bij arbeid heb je ook verschillen de één werkt 40 uur per week en verdient 2.000 euro en de ander kan dit geld verdienen door slechts 20 uur per week te werken. De inkomstenbelasting is even hoog. Er wordt niet gekeken hoeveel moeite (uren) het kost om het bedrag te verdienen. Is het niet eerlijker om wel onderscheid te maken? Toch gebeurt dat niet. Waarom zou dat bij vermogen dan wel moeten?

Quote Krijgt de belasting­be­ta­ler die over zijn spaargeld rente betaalt aan zijn bank belasting­geld terug?

Als er belasting betaald moet worden over de werkelijke inkomsten, dan zal er ook belasting uitbetaald moeten worden bij verliezen. Het zou oneerlijk zijn als dat niet het geval zou zijn. De overheid zal daar geen fan van zijn. Het gaat hier niet om het teveel betaalde terugbetalen, maar om de overheid aan individuele verliezen te laten mee betalen. Lastig is ook om vast te stellen wanneer er sprake is van werkelijke inkomsten en verliezen. En krijgt de belastingbetaler die over zijn spaargeld (negatieve) rente betaalt aan zijn bank dan belastinggeld terug?

Heffingsvrij vermogen

Het is eerlijker dat mensen met veel geld ook meer belasting betalen. Zorg voor een heffingsvrij vermogen zodat veel spaarders de ‘spaartaks’ niet hoeven te betalen en belast het vermogen daarboven, desnoods tegen een stijgend percentage. Dus bijvoorbeeld over de eerste 80.000 euro per persoon geen belasting betalen. Daarboven tot bijvoorbeeld 500.000 euro 1% belasting en boven die 500.000 euro 1,5%. Bedragen en percentages worden zo vastgesteld dat de overheid de gewenste circa 4 miljard per jaar blijft ontvangen. De zwaarste schouders de zwaarste lasten. Zowel de fiscus als de belastingbetaler weet dan waar die aan toe is. Of je dat dan vermogensbelasting noemt of niet, is helemaal niet belangrijk.