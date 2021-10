Beleid niet alleen stoelen op bbp; geluk is niet te koop maar wel afhankelijk van welvaart

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - De hoogte van het bruto binnenlands product (bbp) en de groei daarvan staan ter discussie als de maatstaf waarop we beleid zouden moeten maken. Want er is zoveel meer dat belangrijk is in het leven.

Op het economenplatform ESB woedt een levendige discussie over dit thema en sinds 2016 is er de Brede Welvaartsindicator (BWI), ontwikkeld door de Rabobank en de Universiteit van Utrecht. De BWI is gebaseerd op elf factoren zoals milieu, sociale contacten en woontevredenheid en zou dus een betere, zeg meer inclusieve maatstaf zijn voor de staat van het land. Het probleem met de BWI is natuurlijk dat de samenstelling ervan nogal arbitrair is en je er tal van andere factoren aan toe zou kunnen voegen. Wat we met de BWI, anders dan met het bbp, ook niet kunnen is kijken hoe Nederland het in internationaal verband doet.

Mate van ‘geluk’ van inwoners

Maar gelukkig is er het World Happiness Report. Hierin staan (149) landen keurig gerangschikt op mate van ‘geluk’ van de inwoners, en zeg nou zelf, dat is toch waar het echt om gaat. Kijkend naar de gelukstoptien, dan blijken dit ook allemaal zeer welvarende landen te zijn met een hoog bbp per capita (bbp/c; per hoofd). Dit is echter een losse observatie en het wil niet zeggen dat er echt een verband is tussen ‘geluk’ en de hoogte van het bbp/c. Maar wanneer we de plaats op de happiness lijst statistisch relateren aan de plaats op een bbp/c-lijst, dan blijkt dat die tweede toch een redelijk goede voorspeller is van de eerste. Ongeveer twee derde deel van de variatie in de mate van geluk, wordt verklaard door variatie in het bbp/c. Niet slecht maar ook niet perfect.

Quote Finland bijvoor­beeld is veel gelukkiger dan je op grond van platte welvaart alleen zou mogen verwachten Ewoud Jansen

De hoogte van het bruto binnenlands product zegt iets, maar niet alles. Er zijn landen die hoger op geluk scoren dan je op grond van het bbp alleen zou verwachten, en andersom. Finland bijvoorbeeld staat op de eerste plaats wat betreft geluk maar slechts veertiende op bbp/c. Veel gelukkiger dan je op grond van platte welvaart alleen zou verwachten.

Een gelukssurplus van 13 plaatsen zou je kunnen zeggen. Zo kunnen we op zoek naar de landen met de grootste levenskunstenaars. Zij die veel hoger scoren op geluk dan bbp-technisch te verwachten is. Bekend is Costa Rica, op plek 16 in het World Happiness Report maar slechts een 49ste plaats wat betreft bbp/c, een jaloersmakend surplus van 33. Dat motto van Pura Vida (haal alles uit het leven) werkt blijkbaar goed. Beter dan de pursuit of happiness want de Verenigde Staten staan op de zesde plaats wat betreft bbp/c maar slechts 19de op de happiness-parade.

Bbp meet heel veel dingen niet

Het grootste surplus wordt echter behaald door Oezbekistan, het land dat wat betreft bbp/c op plek 115 staat maar dat koppelt aan een relatief ongeëvenaard hoge 42ste plaats in de happiness-lijst.

Maar alle gekheid op een stokje, het bruto binnenlands product meet inderdaad heel veel dingen niet, maar het zomaar afdanken als beleidsgetal is zeer onverstandig. Het bbp is een redelijk goede indicator voor hoe het gaat met al die andere (zachtere) factoren. En vreemd is dat niet. Want een hoger bbp/c betekent in de regel ook betere gezondheidszorg en meer wooncomfort om maar wat te noemen.

Geluk is niet te koop maar is wel degelijk in hoge mate afhankelijk van het welvaartsniveau van een land.

Ewoud Jansen is econoom en docent aan Fontys Hogescholen in Eindhoven