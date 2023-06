Ben benieuwd hoe lang de bever nog beschermd blijft, want teveel natuur willen we ook weer niet

Column Er is nog genoeg Brabants zand over om de kop in te steken

Guus Meeuwis mag dan in New York zingen dat er nog licht brandt in Brabant, burgemeesters mogen dan roepen dat Brainport een grote rode stip op de wereldkaart vormt, het worstenbroodje mag dan cultureel erfgoed zijn en symbool dat het nergens zo gemoedelijk en gezellig is als in Brabant, de realiteit leert telkens toch anders.