Bescherm het Evoluon als de Eiffeltoren Eindhoven

Waarom vormt het Evoluon niet een centrum voor de jaarlijkse Dutch Design week, of maakt het geen deel van het Glow festival? Waarom is er geen Futurelab in gevestigd als etalage van onze hightech regio? Of waarom is het niet in gebruik als beursgebouw of congrescentrum? Er zijn bestemmingsmogelijkheden genoeg voor een financieel sluitende exploitatie.

Het monument ligt nabij Eindhoven-Centrum op een eersteklas zicht locatie op de kruising tussen Noord-Brabantlaan en Rondweg en bevindt zich op korte loopafstand van Strijp-S en Strijp-T. Voorzieningen als toegangswegen, parkeerplaatsen, restaurants en congrescentra zijn vanaf de eerste bouw al voorzien en ontworpen voor het ontvangen van honderdduizenden bezoekers per jaar. De bereikbaarheid met openbaar vervoer (HOV!) is uitstekend. Waarom ziet onze creatieve Brainport geen kans tot hergebruik van onze Eiffeltoren?

Verbindingen met allure

Het ligt er zeker niet aan dat het gebouw slecht bereikbaar zou zijn zoals Alkemade stelt. Wel is het waar dat de rondweg sinds 1966 veel drukker is geworden, maar door het eventueel plaatsen van een fiets/voetgangers-viaduct kan de bereikbaarheid het Evoluon worden verbeterd. De gemeente Eindhoven heeft al aangetoond in staat te zijn tot het ontwerpen en bouwen van verbindingen met allure, zoals bijvoorbeeld de viaducten Hovenring en Tegenbosch. Een kabel- of zweefbaan is wellicht een andere creatieve mogelijkheid.

Quote Toevoegen van ‘krachtige’ architec­tuur is overbodig, de architec­tuur van onze Eiffelto­ren is op zichzelf krachtig genoeg

Dat het gebouw nu gedeeltelijk aan het zicht is onttrokken door beplanting kan eenvoudig worden opgelost door deze beplanting te verwijderen. Het is volledig onnodig en contra-productief om dit probleem op te lossen door het realiseren van - deels - ondergrondse bebouwing. Dit is uitsluitend in het belang van de projectontwikkelaars en bederft het ruimtelijke effect van de ligging van het Evoluon op deze locatie volledig. Toevoegen van “krachtige” architectuur is overbodig. De architectuur van onze Eiffeltoren is op zichzelf al krachtig genoeg. Laat Foolen & Reijs daarvoor elders gebieden zoeken. Er is ruimte genoeg binnen de regio. Het maken van een nieuw inrichtingsplan voor dit gebied is overbodig en zou alleen maar tot een tijdverlies van minimaal 5 jaar wegens het doorlopen van de daarvoor benodigde procedures.

Financieel bedruipen

Een publiekstrekker als het Evoluon moet zichzelf financieel kunnen bedruipen. Mocht dat onverhoopt toch niet het geval zijn dan is het eerder aan de gemeente Eindhoven dan aan projectontwikkelaars om dit erfgoed te beschermen. Mijn aanbeveling is dus om zo snel mogelijk afscheid te nemen van de projectontwikkelaars en met de regio aan de slag te gaan om zo snel mogelijk een einde te maken aan deze beschamende leegstand.