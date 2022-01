Best huisvest al veel arbeidsmigranten en was steeds tegen nieuw complex; waar blijven plannen regio?

Het woordje ‘slimmigheidje’ betekent dat de gekozen strategie mag en kan, maar dat anderen er (nog) niet aan gedacht hadden. Anders zou je het illegaal of verboden moeten noemen. In Best verblijven (schatting overheidsinstanties) 2500 á 3000 arbeidsmigranten. Dat is bijna 10% van het geregistreerde inwonertal, en dus best veel. Ze werken veelal in de regio, maar ook daarbuiten.

Een aantal hiervan ‘verblijft’ in één van de drie grote locaties Zomereik (voormalig ABAB), IBC-weg en de Maas (LH-hotel) die er in Best zijn. En ‘met drie grote huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten hebben we al genoeg plekken in Best’ aldus wethouder van Schuppen.

Eindhoven: ‘we gaan er naar kijken’

Het huisvesten van arbeidsmigranten is een regionaal vraagstuk, en moet regionaal aangepakt worden. Daar wringt de schoen. Het lijkt een beetje ‘ieder voor zich en God voor ons allen’. Van de plannen om in de regio 4000 arbeidsmigranten éxtra onderdak te kunnen geven hebben we al enige tijd niets gehoord en op de vraag aan een Eindhovens wethouder hoe het zit met de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in Eindhoven schijnt het antwoord te zijn geweest ‘we gaan er naar kijken’.

Het gevolg is dat de Eindhovense firma Scherpenhuizen aan de straat Maas in Best een klein dorp voor 450 buitenlandse werknemers wil opzetten en dat in Eindhoven tienduizenden nieuwe woningen/wooneenheden in de planning staan voor mensen met een wat beter gevulde portemonnee. Zijn die misschien interessanter voor een stad ? Ondertussen gaan ze kíjken naar huisvesting voor arbeidsmigranten. Tja.

Quote Het blokkeren, zoals de hoogleraar het noemt, komt dus niet uit de lucht vallen

Vanaf de eerste contacten tussen Scherpenhuizen en de gemeente Best is (zowel ambtelijk als bestuurlijk) telkenmale aangegeven dat het een ongewenst initiatief is. Gesteund door diverse beleidsnotities is steeds opnieuw benadrukt dat de gemeente dit initiatief niet ziet zitten en niet zal steunen. Het blokkeren, zoals de hoogleraar het noemt, komt dus niet uit de lucht vallen. Het is het logische gevolg van het door de Raad en College geformuleerd beleid en vandaar het negatief advies in overleggen met de initiatiefnemers.

Verdraaid slecht opgelet

Als Scherpenhuizen dit ‘schokkend’ noemt, dan hebben ze verdraaid slecht opgelet bij die eerdere gesprekken. De gemeente Best heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze de ontwikkeling aan de Maas op z’n zachtst gezegd ‘niet wenselijk’ acht. Dit nieuwe -uitzonderlijk grote- initiatief leidt bovendien tot een aanzuigende werking vanuit de regio. Bij Scherpenhuizen werken zo’n 350 mensen, plus tweehonderd tot vierhonderd flexwerkers afhankelijk van het seizoen. Het nieuw te bouwen complex zal dus grote delen van het jaar (aan)gevuld moeten worden met mensen die níet bij Scherpenhuizen werkzaam zijn. Want het moet natuurlijk wel commercieel rendabel zijn en elke lege kamer kost dan geld. Op zoek naar 450 bewoners dus.

Als het gaat om huisvesting arbeidsmigranten moeten de andere gemeenten in de regio hun verantwoordelijkheid nemen. Want hoe je het ook went of keert, humane huisvesting moet er zijn en met de drie grotere locaties draagt Best vooralsnog meer als haar regionale steentje bij.

Leon Kennis uit Best is gemeenteraadslid van Best Open