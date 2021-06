Best moet zijn centrum afmaken door onder meer gaten op te vullen

INGEZONDEN OPINIEBEST - Het centrum van Best is mooi, maar nog niet af, zeggen mensen uit en van buiten Best. De vele gaten zouden opgevuld kunnen worden met gebouwen voor onder meer Best Welzijn of wooneenheden.

Er zijn plannen om de gemeentelijke diensten en die van Best Welzijn onder te brengen in één gebouw. Dat zou het huidige gemeentehuis kunnen zijn of een nieuw gebouw. De plaats hiervoor is het perceel naast de Zeeman, omdat dit al eigendom is van de gemeente Best. Heel vreemd om al meteen een locatie aan te wijzen, terwijl nog niet is onderzocht of uitbreiding ook kan passen bij het huidige gemeentehuis, eventueel met een uitbreiding van dit gebouw.

Verschillende lege plekken aan het Dorpsplein

Waarom de kans niet grijpen om het centrum af te maken? Er zijn nog verschillende lege plekken aan het Dorpsplein en in de directe omgeving hiervan. Een aantal jaren geleden dienden stedenbouwkundige bureaus plannen in voor panden aan de randen van het Dorpsplein. Eerder waren ook al plannen om Albert Heijn een nieuwe, grotere locatie te geven en de huidige AH op te delen in kleinere winkels. Mogelijk zijn er nog andere winkels/horeca die op zoek zijn naar een grotere bedrijfsoppervlakte. Wil je meer drukte in het centrum kijk dan hoe je dat kindvriendelijker kunt maken zodat ouders met kinderen er eerder komen. Ga onderzoeken hoe we de drukte ook kunnen vasthouden na 18.00 uur.

Waarom niet een plan maken waarbij ook gekeken wordt naar het Raadhuisplein en Den Ekker. De herindeling van de openbare ruimte van enkele jaren geleden is in samenspraak gegaan met ondernemers en klankbordgroepen. Veel Bestenaren, maar ook mensen van buiten, zeggen dat Best een mooi centrum heeft gekregen maar dat het nog niet af is.

Wanneer er meer ruimte moet komen in het huidige gemeentehuis zou ook gekeken kunnen worden deze uitbreiding te zoeken richting het Raadhuisplein, waar tevens mogelijkheden zijn van parkeren. Om het Dorpsplein meer uitstraling te geven zou het gebouw aan de rechterzijde van de ingang gestript kunnen worden om er dezelfde stenen aan te brengen die zijn gebruikt bij het nieuwe pand aan de linkerkant van het gemeentehuis.

Markt niet ten koste van parkeerruimte

Parkeren is vooral voor bezoekers aan de weekmarkt moeilijk. Overweeg eens om de marktkramen daar te plaatsen wat niet ten koste gaat van parkeerruimte. Denk hierbij aan het stationsplein nu er steeds woningen ten noorden van het station worden gebouwd. In het weekend zijn de parkeerplaatsen rond het station minder bezet.

Het aantal wooneenheden rond het Dorpsplein, Raadhuisplein en op nu nog lege plekken zou fors omhoog moeten en dan vooral voor betaalbare huren. Bouw een eyecatcher, een appartementencomplex voor jongeren, direct in de omgeving van het Dorpsplein om de herkenbaarheid van het centrum te vergroten. Meer bewoners kunnen voor meer leven zorgen in het centrum, ook na sluitingstijd.