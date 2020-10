Beste lezer: Applaus voor de stille krachten van het ED

De mail van onze baas van begin vorige week viel veel collega's rauw op het dak. Onze kantoren werden per direct verboden terrein, ditmaal moest echt iedereen thuis aan het werk. Het regime was nog strenger dan tijdens de eerste golf. Toen mochten nog maximaal vijf mensen tegelijk op een verder tamelijk desolate redactie werken.

Ik wil het hier even hebben over onze eindredacteuren en vormgevers. Het zijn de stille krachten van het ED. Waar u bij verhalen vaak de naam ziet staan van de schrijver, ziet u zelden of nooit de naam van onze ‘uiters', zoals wij de verwerkende collega's ook wel noemen. Het zijn de mannen en vrouwen die de verhalen van verslaggevers checken op fouten en onregelmatigheden, op maat maken en een plek geven in de krant, voorzien van een goede vormgeving, mooie foto, een pakkende kop en een aantrekkelijk intro op een mooie, uitgebalanceerde pagina. Althans, dat is ons streven.

Ze werken vaak 's avonds. Onder hoge druk omdat de krant op tijd bij de drukkers moet zijn. Zo maar een uurtje vertraging is geen optie, want dan loopt het spaak, komt de verspreiding in het gedrang en heeft u de krant niet of te laat in de bus.

In de rubriek ‘Beste lezer’ gaan leidinggevende redacteuren in op ontwikkelingen bij het ED of in de journalistiek in het algemeen. Reacties via mail.



Die stille krachten werken in kleine teams waarin volop overlegd en gediscussieerd wordt. Neem jij dat verhaal even voor je rekening? Is dit wel een goede kop? Is dat andere verhaal eigenlijk niet veel interessanter voor de voorpagina? Kan deze foto of is die te heftig? Kan dat verhaal een kwart korter want de pagina ziet er zo niet uit. Heeft iemand dat stukje van Rik Elfrink al ergens gezien?

Volledig scherm Een lege redactie bij het Eindhovens Dagblad. © Arjen Vos

Zelfs als ze allemaal op de redactie werken, is het een pittige klus. Maar in tegenstelling tot wat iedereen voor de coronacrisis dacht: het van huis uit de krant maken gaat wonderbaarlijk goed. Natuurlijk is alles ingewikkelder geworden en communiceren ze zich suf. Maar het lukt elke avond opnieuw.