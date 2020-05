Beste lezer: Coronamoe?

We horen het meer. In ingezonden brieven bijvoorbeeld. Zoals in de brief van deze schrijver: ‘Irritatie, onverschilligheid en angst dreigen bij zoveel blootstelling aan slecht nieuws.’ Of deze: ‘Het coronavirus heeft mij hard getroffen... Via het ED. Ziek word ik van die niet aflatende berichtgeving hierover.’ En deze: ‘Wat zou het heerlijk zijn als de tv-journaals maximaal twee minuten en de dagbladen één bladzijde zouden besteden aan het informeren van kijker en lezer over het coronavirus.’



Worden we, of beter: wordt de lezer, coronamoe? Die vraag houdt ons bezig. We proberen op onze website, app en in de papieren krant een afgewogen pakket aan verhalen te presenteren. Maar we kunnen er niet omheen: in vrij veel producties speelt corona een rol. Het is lastig te vermijden, omdat veel dingen die deze dagen wél of juist niét gebeuren in meer of mindere mate met corona te maken hebben.