Beste lezer: Door bedreiging ons werk moeten doen met beveiligers

We zitten in een onverwacht zaterdagavondoverleg, in de ogen van collega’s op het beeldscherm weerspiegelt mijn afgrijzen. Via via zijn we gewaarschuwd dat op zondag opgekropte woede bij een deel van de burgerij zich wel eens tegen onze journalisten kan richten in plaats van tegen de mensen die geen zwarte piet meer willen zien. Overleg met politie en justitie leert dat we het serieus moeten nemen. Omroep Brabant doet dat ook.