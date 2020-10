Beste lezer: Fouten

Commentaar Jongeren en ouderen leven in één wereld

13 oktober In het Zuyderland-ziekenhuis in Limburg zijn operaties afgezegd. De zorg komt niet in het gedrang doordat het ziekenhuis overbelast is door de toestroom van coronapatiënten, maar doordat twintig medewerkers van de operatiekamers besmet zijn met het virus. Een chirurg is zelfs opgenomen op de intensive care.