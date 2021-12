Beste Lezer: Gouden paren als lichtpuntjes

INGEZONDEN OPINIE Gemeenten halen bouwquota nooit terwijl sociale woningbouw met meer creativi­teit veel vaker kan

MIDDELBEERS - Op het terrein van sociale woningbouw richten gemeenten zich op wat niet kan of zou mogen. Maar er is bij mijn weten geen gemeente die de laatste 16 jaar in de buurt kwam van de toegestane bouwquota.

19 november