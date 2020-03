Beste lezer: Het grootste deel van onze verhalen over corona is gratis

ColumnHet zijn bizarre tijden. Wie drie weken geleden had voorspeld hoe we er nu voor staan, was voor gek versleten. Het openbare leven ligt goeddeels op zijn gat. Even op bezoek gaan bij ouders of grootouders of een doosje paracetamol kopen, het is allemaal niet meer vanzelfsprekend.

Ook ons redactiekantoor biedt een trieste aanblik. Slechts een handjevol collega's is aanwezig om daar de kopijstroom in goede banen te leiden, met de bureaus twee meter uit elkaar. Alle andere collega’s werken vanuit huis. De interne regels zijn onverbiddelijk: snotteren of hoesten betekent een enkele reis naar huis.

Een week geleden probeerden we bij het samenstellen van onze krant en site nog de balans te bewaken tussen corona-gerelateerde verhalen en andersoortige verhalen. Daar zijn we inmiddels mee gestopt.

Klachten krijgen we daarover niet. Er is een enorme behoefte aan nieuws en duiding over corona. We zien het aan de bezoekcijfers van onze website en app, records worden gebroken.

Klachten krijgen we wel over iets anders. In diverse reacties per mail of via de social media beklagen mensen zich erover dat niet alle coronaverhalen op onze site en app gratis te lezen zijn. Sommige mailers noemen het zelfs een schande dat wij corona gebruiken om geld te verdienen. Anderen vinden het belangrijk dat iedereen goed geïnformeerd kan blijven, ook mensen die geen abonnement op het ED kunnen betalen.

Dat laatste vinden ook wij belangrijk. Veruit het grootste deel van de verhalen over corona is gratis bij het ED te lezen, inclusief het liveblog waarin alle actuele highlights worden verzameld en informatie over wat corona is, hoe je het herkent en wat je moet proberen te doen om niet besmet te raken.

Sommige interviews of achtergrondverhalen zijn wél ‘premium’ zoals dat heet, maar dat is maar een klein deel. Ik heb zojuist nog even gekeken. Van de laatste 54 items over corona waren er 18 waarvoor betaald moest worden.

Het zou ook niet helemaal eerlijk zijn om echt álles gratis weg te geven. We hebben immers abonnees die elke maand een bedrag op tafel leggen voor onze verhalen en het daarmee mogelijk maken dat we die überhaupt kunnen maken.