Beste lezer: ontregeld

Column De snotneus zit in het verdomhoek­je, maar snuiten is kennelijk iets dat niet iedereen vanzelf kan

12 februari Onze kinderen weten niet hoe ze hun neus moeten snuiten. Ze blazen vooral wat lafjes zonder echt kracht te zetten. Ik heb lang gedacht dat dat gewoon een onhandig eigenaardigheidje was. Iets dat weliswaar behoorlijk vies is, maar niet per se een grootse opvoedkwestie. Sindskort ben ik er anders naar gaan kijken.