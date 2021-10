Beste Lezer: Waarom staan we nu toch in de krant?

INGEZONDEN OPINIE Onze democratie is ziek want meerdere gezichten van de politiek nekken het vertrouwen van het volk

15 oktober BEST - Onze democratie is ziek omdat het twee of meer gezichten laat zien. Een ‘bestuur met gezond verstand’ moet in gesprek gaan met mensen die kennis (lees: goed onderwijs) en rechtvaardigheid stellen boven bezit en macht.