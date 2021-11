Beste Lezer: Wij werkten al vóór dinsdag vooral vanuit huis

INGEZONDEN OPINIE Het is te hopen dat na Glasgow over de klimaatcri­sis de juiste dingen gaan gebeuren

VELDHOVEN - Ik stond voor de spiegel hief mijn vuist op en riep boos “Business as Usual”. Mijn vrouw riep van boven of alles wel in orde was. Ik stelde haar niet gerust met weer een greep uit de almaar uitdijende klimaatsoap.

4 november