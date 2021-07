Betrek stadsecologie meer bij het maken van ontwerpplannen; stad herbergt tal van diersoorten

INGEZONDEN OPINIEEen bever knaagt bij de Dommel aan de Stationsweg in Eindhoven aan takken. Nog geen reden om daar geen woontoren te bouwen, maar wel om stadsecologen te laten meedenken over de plannen.

Vanaf 2016 zwerft er al een bever door de Dommel in en rondom Eindhoven. Recent is er ook een burcht waargenomen op het TU/e terrein en is de beverfamilie zelfs gezien bij de Stationsweg in hartje centrum. Een bewijs dat stad en natuur goed samen kunnen gaan en elkaar zelfs kunnen versterken, mits de juiste keuzes worden gemaakt.

Het is niet alleen de bever. Ook de slechtvalk zetelt op verschillende prominente hoge gebouwen in de stad. Voor een vogel is hoogbouw niet meer of minder dan een hoge rots, een perfecte plek om te nestelen en te zoeken naar prooidieren. Er zijn diersoorten die dus prima gedijen in de stad. Of zelfs beter dan in het monotone agrarische landschap buiten de stad.

Bever koos voor hartje Eindhoven

De ecologie van de stad moet niet onderschat worden. De stad herbergt tal van diersoorten die elders minder goed gedijen. De bever in de Dommel had veel opties, maar koos ervoor om in hartje Eindhoven te foerageren. Blijkbaar zijn de omstandigheden hier beter dan elders. Het is belangrijk om te bekijken waarom de stad voor sommige soorten aantrekkelijk is.

Dit betekent dat stadsecologie een prominentere plek moet krijgen in de ontwerp- en inrichtingsplannen van de stad. Gierzwaluwen en mussen zijn bijna uit ons stadsbeeld verdwenen als gevolg van verduurzamen van onze woningen. Met kleine aanpassingen kunnen we de stadsecologie een handje helpen, zoals ook is gebleken in de wijk Eckart waar de gerenoveerde sociale huurwoningen in de dakgoot geïntegreerde nestkasten hebben gekregen.

Maar ook de bever kunnen we een handje helpen door het aanplanten van wilgen- en populierenopschot langs de oevers. Daar is hij meer bij gebaat dan een brede ecologische moerasvegetatie. De stad biedt dus veel kansen om (zeldzame) dier- en plantensoorten te behouden en te beschermen. Dankzij deze bijzondere symbiose hoeven deze speciale inwoners de ontwikkeling van de stad niet in de weg te staan.

Robert de Greef is bestuurslid van EHVXL