Bewijzen willen we. En snel

Column Zegels voor pannenset bij elke coronatest en moestuin­tje voor het desinfecte­ren van je handen

4 juni De conclusie van de Universiteit van Amsterdam na onderzoek bij de Plus supermarkt in Veldhoven was helder en wat mij betreft niet helemaal onverwacht: verplicht met een karretje boodschappen doen maakt niet dat mensen zich beter aan de 1,5 meter afstand houden. Wat wel uitstekend werkte? Het vooruitzicht van een gratis zakje paaseitjes.