Bezuinigen? Gooi gewoon een en ander bij gemeentes (of huisartsen) over de schutting

Column Dat Derksen een goedkope viezerik is, was allang bekend

Kijk, dat Derksen een goedkope viezerik is, was allang bekend. Daarom stond ik niet te kijken van zijn kaarsverhaal, hoogstens van het smerige karakter van zijn ontboezeming, die hij, lafaard als hij ook is, later weer in een verzachtend daglicht probeerde te plaatsen. We moesten het ook in de tijdgeest zien. Nou, ik ben een paar jaar jonger, maar toen was het net zo verwerpelijk als nu.

30 april