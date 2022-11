Bier onder het bureau van de afdeling burgerzaken leek me een onschuldig soort opschudding

Column Nuchter­heid en verstand hebben gewonnen in Amerika

In Amerika betekent blue niet alleen blauw, maar ook eenzaam. Blauw is ook de kleur van de Democraten en die voelen zich in deze dagen allesbehalve eenzaam. Bij de tussentijdse verkiezingen hebben ze het tegen alle verwachtingen in erg goed gedaan. Er werd onder aanvoering van Trump een rode Republikeinse golf voorspeld, maar precies het tegenovergestelde is gebeurd.

14 november