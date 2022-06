Bij ons op het kamp in Domburg.

De weersvooruitzichten waren niet zo best, maar ach, vorig jaar in februari waren we een midweek aan het strand in Hoek van Holland, dus we waren al iets gewend. Maar het was heerlijk. We konden naar het strand, zelfs een paar keer kunnen zwemmen. En sowieso vinden we het altijd fijn aan zee. Regenjassen mee, dikke truien, vouwfietsjes, jeu de boules, boeken en de beachbalset. Ricard met ijs in een thermosfles, lekkere hapjes mee naar het strand. Hoe relaxed wil je het hebben?