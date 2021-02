Bij verkiezingen zou je op méér partijen moeten kunnen stemmen

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 25 februari in de krant verschenen.

Honderd miljoen voor de ‘grote jongens’

De regio krijgt ruim honderd miljoen aan coronasteun (ED 25-2). Ha fijn, denk je dan, kleine zelfstandigen en noodlijdende middenstanders gered. Maar nee, de ‘grote jongens’ blijken spekkoper. De grote bedragen gaan naar bedrijven die jaar op jaar miljoenen winsten maakten en waar salarissen van zes cijfers, of meer geen uitzondering zijn. Het grootste bedrag zelfs naar een bedrijf waarvan de oud-oprichter zich miljardair mag noemen. Steun uiteindelijk betaald uit belastingopbrengsten.

Een bloeiend bedrijfsleven brengt ons welvaart maar deze gang van zaken doet de vraag rijzen hoe evenwichtig en rechtvaardig de beschikbare middelen worden verdeeld.

Maaike van Wijgerden, Geldrop

Graag op meer partijen stemmen

Omdat de programma’s van politieke partijen veelal soortgelijke doelstellingen bevatten, is het voor kiezers ontzettend moeilijk een keuze te maken. Ik zou een stem willen uitbrengen op Pieter Omtzigt van het CDA vanwege zijn verdienste met de toeslagenaffaire. Toch weerhoudt het me op het CDA te stemmen alleen al vanwege het feit dat CDA Brabant samenwerkt met FVD van Thierry Baudet.

Renske Leijten verdient om dezelfde reden als Omtzigt een stem maar op andere punten zou ik niet op de SP stemmen.

De Partij voor de Dieren staat mij zeer aan, maar praktisch op één item gericht. Alles bij elkaar is het bijna ondoenlijk op één partij te stemmen.

Zou het niet beter zijn de kiezers de mogelijkheid te geven om op bijvoorbeeld drie partijen te stemmen waardoor tevens de koers wordt aangegeven met welke partijen men een regering zou kunnen gaan vormen?

Henk Pijnenburg, Deurne

Extra woningbouw uitstekend idee

Het CDA wil een miljard euro besteden om de woningbouw aan te wakkeren en ook andere partijen willen de bouw stimuleren. Dat is een uitstekend idee, want de woningbouw is een grote motor van de economie. Het betreft niet alleen het oplossen van de grote vraag naar woningen, maar ook de prijsstijgingen zullen tot stilstand worden gebracht. De werkgelegenheid zal niet alleen in de bouw toenemen, maar de uitstraling naar toeleveringsbedrijven, de meubelindustrie, keukenbedrijven, huishoudelijke apparaten en ga maar door. Het zou een enorme impuls voor onze geplaagde coronaeconomie betekenen.

Ben Geerts, Eindhoven

Verkeerde bakstenen gebruikt voor Regent

De problemen met de gevels van woontoren De Regent in Eindhoven (ED 18-2) hebben mijn interesse. Ik vermoed dat er zogeheten strengpers bakstenen gebruikt zijn in plaats van vormbakstenen die veel beter vorst en vocht kunnen hebben.

In mijn 50-jarige ervaring met baksteen heb ik veel klachten van schilfers bij strengpers stenen meegemaakt. Wil men het gevelwerk herstellen, dan moeten eerst de vochtproblemen opgelost worden en het herstel uitgevoerd met vormbakstenen.

Maar ja die architecten, het moet strak zijn!

Jaap Verbaan, Son en Breugel

Wandelen of rennen, loop links op straat

Graag ben ik buiten: hardlopend, wandelend, fietsend. Wat me opvalt in deze coronatijd is dat er veel meer wandelaars en hardlopers zijn! Maar de meesten lopen aan de rechterkant van het fietspad. Soms zo gevaarlijk. Als het goed is hebben we geleerd om op fietspaden en wegen aan de linkerkant van de weg te lopen. Dan ziet de fietser (of automobilist) je goed en jij ziet de fietser (auto).

Liesbeth Leijtens, Eindhoven

Duidelijk geen fan van Mark Rutte

Dat Linda Akkermans geen fan is van Mark Rutte laat ze in haar columns van 22 en 24 februari duidelijk merken. Dat ze in deze moeilijke tijd, waarin veel onaangename maatregelen genomen moeten worden, haar column eindigt met opruiing en complottheorie is ED-onwaardig.

Theo Janssen, Sint-Oedenrode