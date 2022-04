‘Bijbaan’ als krantenbezorger wordt te karig vergoed en bonus van 1000 euro gaat niet werken

De échte oplossing: overstappen op digitaal

Door middel van een startbonus en/of hoger loon de functie van krantenbezorger laten concurreren met flits- en maaltijdbezorgers zie ik niet gebeuren. De échte oplossing: ‘papieren’ klanten bewegen over te stappen op een digitaal abonnement door te wijzen op de vele voordelen. Leveringszekerheid (elke ochtend stipt om vijf uur), extra content en je krant ook kunnen lezen wanneer je niet thuis bent want elders in Nederland of in verre buitenlanden. Kicken, vooral dan. Een digitaal abonnement is bovendien bijna de helft goedkoper. Logisch want: geen drukkosten, geen transportkosten, geen bezorgerskosten. En vergeet het milieuaspect niet: het scheelt dagelijks tonnen aan papier, honderden liters aan vervuilende inkt en vermijdbare recyclingskosten.