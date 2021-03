Bilal en de likes

column Ik voel me veilig omdat ik aan een hoop dingen niet meedoe

27 maart Veilig? Ja, ik voel me over het algemeen veilig. Zelfs als ik de straat op ga, want het is hier geen Amerika, waar je nooit weet of iemand een wapen draagt. Ik voel me ook veilig omdat ik aan een hoop dingen niet meedoe, waartoe je tegenwoordig nog net niet gedwongen wordt. Zoals internetbankieren.