Binnen is noodweer een vermakelijk fenomeen, haast als een serie op Netflix

Ik had geen voorzorgsmaatregelen getroffen. Ik had wel zin in die sneeuw. Ik zeg er meteen bij dat ik niet op pad hoefde - ik kon als het moest lekker binnen zitten en wachten tot het voorbij was. Dan is noodweer een vermakelijk fenomeen, haast als een serie op Netflix. Om te beginnen berichten media in aanloop uitgebreid over wat ons wachten staat. Als trailers die een serie aankondigen.