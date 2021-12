Bisschop: heelal én een stal zijn de paleizen van God; nachtmis dit jaar zonder kerkgangers

INGEZONDEN OPINIEAls gevolg van de lockdown hebben de Nederlandse bisschoppen besloten om alle nachtmissen in gesloten kerken te vieren. Zo wil de Kerk een bijdrage leveren aan het terugdringen van het virus, maar de beslissing is niet gemakkelijk genomen.

Voor de tweede keer op rij geen nachtmissen in volle kerken. Dat is voor veel katholieken een grote teleurstelling. Met Kerstmis vieren wij immers de geboorte van Jezus. De geboorte van een kind vertedert ons en roept gevoelens van verwondering op. Voor christenen is er nog een extra reden tot verwondering als het om de geboorte van Jezus gaat. Wij geloven immers dat in dit mensenkind God zelf bij ons is gekomen.

Een van onze grote Nederlandse astronomen, Heino Falcke, zei recent heel treffend: het heelal én een stal zijn de twee paleizen van onze God. Als sterrenkundige ziet hij het heelal als een verwijzing naar de scheppende God. Maar God heeft een stal als tweede paleis. Toen Christus werd geboren was er voor Hem geen plaats in de herberg. En kort na zijn geboorte moet Hij vluchten naar Egypte om te ontsnappen aan het geweld van Herodes, de kindermoordenaar van Bethlehem.

Het lot van vluchtelingen

Juist met Kerst gedenken wij dat de heilige God zichtbaar is geworden in een dakloze vluchteling. Dat gegeven is voor paus Franciscus de spirituele bron om keer op keer aandacht te vragen voor hIn hun vaak vervuilde en angstige gelaat kunnen wij het gelaat van Christus ontdekken. Nog recent sprak hij duidelijke woorden bij zijn bezoek aan Griekenland. De bouw van fort Europa dat zoveel mogelijk vluchtelingen buiten de deur wil houden noemde hij nog onlangs een schipbreuk van de beschaving. Het gaat om meer dan 80 miljoen mensen. Mensen die door oorlog en geweld van huis en haard verdreven zijn. In hun vaak vervuilde en angstige gelaat kunnen wij het gelaat van Christus ontdekken. Een gelaat dat oproept tot solidariteit.

In de Sint Jan in ‘s-Hertogenbosch wordt ieder jaar een prachtige kerststal gebouwd. U vindt er meer dan honderd dieren die zijn opgezet. Vele duizenden mensen, veelal jonge gezinnen met kinderen, komen ieder jaar de kerststal bezoeken. Een prachtige vorm van aanschouwelijk onderwijs. Het geboorteverhaal van Christus wordt immers in beeld gebracht. Ieder jaar krijgt de kersstal ook een thema. Dit jaar: Kind dat volkeren verbindt. En daarmee raken wij een belangrijk element van het Kerstfeest. God zoekt ons in Christus op om ons met Hem en met elkaar te verbinden. Christus kwam allereerst voor zijn eigen volk Israël. Het volk van Gods eerste liefde. Maar Gods liefde is universeel. Alle volkeren zijn geroepen om leerling van Christus te worden. Weliswaar zijn er vele volkeren. Maar er is maar één mensheid.

Nachtmis in een lege Sint Jan

Dit jaar vier ik in een lege Sint Jan de nachtmis. Een schrale troost is dat de KRO – NCRV de viering op de nationale televisie zal uitzenden. Via Eurovisie zal de viering in geheel Europa te zien zijn. Zo helpt de techniek om het goede nieuws van Gods komst in Christus in de huiskamers te brengen Christus is de Emmanuel: God met ons.

Mgr. Dr. Gerard De Korte is bisschop van Den Bosch