‘Bizar dat er maar één vaccinatielocatie in Tilburg is’

ColumnTot nu toe heb ik alle maatregelen rondom de pandemie lijdzaam ondergaan. Afstand houden, mondkapje, thuis werken, alleen voor boodschappen naar buiten en de avondklok loopt voor mij nog steeds door. Vanaf drie uur in de middag zit ik binnen en kijk hooguit af en toe uit het raam. In het centrum van de stad ben ik al een half jaar niet geweest en vraag soms aan onze dochter hoe het daar is, of er veel winkelvolk is.