Bleek ik dat toffe shirt al lang te hebben

Column Geschrok­ken deed ik het keuken­licht aan. Ja, overal bloed

25 april In het halfduister zat ik in de keuken mijn mobieltje op te laden. De oplader laadde op eigen kracht niks meer op, dus moest ik met de hand het pinnetje stevig in de mobiel drukken en vasthouden. Na een kort dutje was het een vast ritueel geworden vroeg op de avond, terwijl ik het Vlaamse journaal op had staan en als radio gebruikte. Ik draaide vooraf eerst een paar sigaretten en pakte een blik zwaar bier als amuse. Het was een rustgevende, bijna zen-achtige ervaring, het op deze manier opladen van het mobieltje.