Blij met minder verpakkingen (en met mijn schoonmaakborstel)

Eindelijk eens een winkel in de buurt met zo min mogelijk verpakkingen en de verpakkingen die er zijn zijn afbreekbaar. Zo veel mogelijk althans. En waar ik ook zo blij mee ben: ze verkopen mijn favoriete zeep. Al geruime tijd koop ik geen plastic flessen meer met douchegel, shampoo, conditioner en deodorant. Heel hip gebruik ik nu een handgemaakte, plastic- en palmolievrije en natuurlijke happy body bar van Arganolie en Rozemarijn, een Aloë You Vera Much shampoo bar, een Chamomile Relaxation conditioner bar en deodorant uit een blikje in de smaak rozemarijn en pepermunt. Een hele mond vol, maar een stuk legere plank in je badkamer. Vier blikjes. Ook handig op vakantie en je doet er nog lang mee ook. Te koop om de hoek, dus ik hoef ze ook niet meer online te bestellen.