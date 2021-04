Boer moet blijven maken wat consumenten willen; als iedereen biologisch koopt, maakt de boer bio-producten

INGEZONDEN OPINIESINT-OEDENRODE - Terecht geven Willem Vermeulen en Raf Daenen in hun opinieverhaal (ED 13-4) aan dat de landbouwsector in de afgelopen jaren enorm geprofessionaliseerd is en dat de prijzen nauwelijks gestegen zijn.

In 1981 was de vleesprijs voor varkens omgerekend 1,75 euro per kilo geslacht gewicht af boerderij. Nu is de prijs 1,46 euro. In 1981 kreeg een pluimveehouder 5 cent voor een ei van 50 gram. Nu is de prijs 4,1 cent. Na 40 jaar produceert een veehouder dus voor circa 20 procent lagere prijzen.

De gemiddelde huizenprijs in 1981 was 92.000 euro. Nu is dat 365.000 euro - 400% meer. Dus ook de gebouwen voor de veehouders zijn nu vier keer zo duur als in 1981. Toch produceren ze goedkoper bij veel strengere eisen aan milieu en dierenwelzijn. Hoe kan dat?

Positieve ontwikkelingen

Ik ben opgegroeid in de sector en ik zie alleen positieve ontwikkelingen. Het mestprobleem is ongeveer opgelost en met de nu ophanden zijnde kringloopplannen kan deze mineralenstroom nog verder verbeterd worden. De depositie van intensieve veehouderijen is de afgelopen jaren met meer dan 80 procent verminderd.

Het is logisch dat de biodiversiteit op landbouwgrond minder is dan in natuur- en andere gebieden. Een landbouwer wil op een perceel tarwe alleen tarwe en op een perceel grasland, alleen goede grassen. Ook zult u begrijpen dat landbouwers een grote hekel hebben aan (on)kruid, dat wilt u immers ook niet in uw brood. De biodiversiteit op landbouwgronden is minder, en dit is ook altijd zo geweest. De afgelopen 50 jaar is het landbouwareaal afgenomen met ongeveer 15 procent. Het areaal met mindere biodiversiteit is dus afgenomen, wat dus wel goed moet zijn voor de gehele biodiversiteit in Nederland.

De landbouwsector heeft nauwelijks een negatieve invloed op ziektes, zoals de Q-koorts. Op deze ziekte heeft de sector snel en professioneel gereageerd. Alle geitenbedrijven staan onder doorlopende controle, zodra er een bacterie gevonden wordt, wordt het bedrijf geblokkeerd.

Boeren, hun geldschieters, de voeder- en voedselindustrie zouden een blok vormen tegen belangenbehartigers van milieu, natuur en gezondheid. Dit is niet juist. Als één sector belang heeft bij een goed milieu en goede natuur, dan is het de landbouwsector. Zij verdienen daar hun geld mee en zullen er dus alles aan doen om beide te verbeteren. Ook de gezondheid is voor de agrarische sector topprioriteit, dit geldt zowel voor hun dieren als voor zichzelf. Boeren kunnen immers niet in de ziektewet. Die staan er 24/7 alleen voor.

Minder vervuilend

‘Plantaardige producten zijn minder vervuilend en kosten minder energie.’ Ook dit ligt niet zo eenvoudig. Om een voorbeeld te geven: voor de productie van een kilo tomaten is in een kas is 22 liter water nodig. Voor de productie van een kilo varkensvlees is slechts 5 liter water nodig. Met zonnepanelen op staldaken wordt de sector voor 2030 netto energieleveranciers terwijl andere sectoren tot 2050 nodig hebben.

De schrijvers verwachten veel van kweekvlees. Dit is nu iets dat echt niet kan als je goed nadenkt. Het is alleen geschikt om subsidies los te krijgen. Wie wil er nu vlees uit een laboratorium, in een tijd dat iedereen terug wil naar de natuur? niemand natuurlijk.

Dan naar de productie. Iedereen begrijpt dat het laboratoriumvlees niet alleen gemaakt is van water. Daar zijn hoogwaardige voedingsstoffen voor nodig, die in een laboratorium omgezet worden in vlees. Deze hoogwaardige (plantaardige) voedingsstoffen zijn zeer duur. Ook een laboratorium is kostbaar. Dit zal altijd veel duurder zijn dan een goede stal, waarin dieren plantaardig voedsel eten wat niet direct voor menselijke consumptie geschikt is en dus uiterst goedkoop is. Nog niet gesproken over het product zelf: van een varken kunnen 187 producten gemaakt worden die allemaal nuttig zijn. Kweekvlees maken met een lekker vetrandje zal zeker niet lukken.

Landbouw is al zeer circulair

‘Er is een trendbreuk nodig naar circulaire landbouw waar de politiek zwaar op moet inzetten.’ Ook daar denk ik anders over. Het gaat zeer goed met de landbouwsector als de landbouwers maar door kunnen gaan met hun werk en dat is produceren wat de consument wil. Doet hij dit niet, dan is er geen afzet en dus geen bedrijf. De landbouw is momenteel al zeer circulair, er wordt nergens iets weggegooid en alle plantaardige producten die niet voor consumptie geschikt zijn worden in de veehouderij omgezet in hoogwaardige, zeer smakelijke en gezonde dierlijke eiwitten.

Als mensen het anders willen, kan dit ook. Koop biologisch voedsel, dat kan een eerste stap zijn om de landbouwsector te veranderen. Als morgen iedereen biologisch voedsel gaat kopen, stappen alle boeren over op bio-productie. Daar hebben de boeren geen probleem mee, die willen alleen goed zorgen voor hun land en dieren. Ook kan iedereen morgen stoppen met het eten van vlees. De keuze ligt bij u. Zoals eerder aangegeven zal de landbouwsector altijd de consument volgen, maar zoals het er nu uitziet, is slechts 1,5 procent van het geconsumeerde voedsel biologisch geproduceerd en stijgt de vleesconsumptie licht. Ik denk dus dat de consument het niet eens is met de gedachte van de belangenbehartigers van milieu, natuur en gezondheid.

Mari van Genugten is eigenaar van Agri Projects in Sint-Oedenrode