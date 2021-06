Boer moet melk verkopen zoals Coca Cola zijn drank voor een hogere prijs en met meer winst

Bij de Jumbo kost een liter Coca Cola nu € 1,26. Dan moet je wel 5 liter met 1 liter gratis kopen, want ander is de prijs € 1,83 per liter. Een liter verse melk kost € 0,95 per liter. Om Coca Cola te maken, heb je koolzuur, cafeïne, erg veel water en nog een aantal geheime ingrediënten nodig. Om melk te maken, heb je een stier, grond, gebouwen, dierverzorger, hooivork, tractor, koeien en nog veel meer nodig. De totale wereld melkproductie is ca. 500 miljoen ton. De Cola productie wereldwijd lag in 2018 op circa 640 miljoen ton.

Miljoen melkveehouders

Als we ervan uitgaan dat een gemiddeld melkveebedrijf 500 ton melk produceert zijn er dus wereldwijd circa 1 miljoen melkveehouders. Producenten van cola zijn er enkele tientallen.

Wat krijgt de producent voor zijn product? Melkveehouders krijgen nu ca 35 cent per liter. 40 jaar geleden in 1981 kregen ze Hfl 0,67 = € 0,30. Wat de Coca Cola company voor hun product krijgt weet ik niet precies, maar in de supermarkt wordt de originele Coca Cola onderop gezet omdat daar geld bij moet. We kunnen dus gerust stellen dat de Coca Cola company 3 x zoveel voor haar product krijgt dan de boer voor zijn melk.

Iedereen zegt meteen: dat wisten we al lang, bij Coca Cola gaat alle geld naar de reclame. De kosten zijn voor mij minder belangrijk, het gaat erom wat eraan verdiend is. Dat heb ik voor u opgezocht, De Coca Cola company heeft in 2020 voor belasting 9,7 miljard verdiend op een omzet van 33 miljard = 29%. Ik denk dat iedereen direct van mening is dat een melkveehouder net zoveel mag verdienen als een bedrijf als Coca cola, of misschien nog wel meer, omdat de veehouders ons landschap beheren. De kostprijs van melk ligt op circa 36 cent per liter. Bij een netto marge van 29%, moet de melkveehouder dus minimaal 50 cent krijgen.

Altijd met hun bedrijf bezig

Waarom krijgt hij dit niet? Dit komt omdat boeren altijd met hun eigen bedrijf bezig zijn en geen grip hebben op de markt. De Coca Cola company doet alles om ervoor te zorgen dat mensen hun product kopen en produceren zeker niet meer. Ze houden de vraag groot en produceren krap, zodat alle producten snel door de leveringsketen gaan.

Melkveehouders doen het net anders om, die produceren zoveel als ze kunnen en laten iemand anders kijken of het product verkocht kan worden. Nu heb ik een (oude) oplossing: Als alle melkveehouders dit begrijpen, en ik denk dat dit wel lukt, zouden ze erbij gebaat zijn om een coöperatie te vormen en gezamenlijk wereldwijd de melk te verkopen. Dit kan eenvoudig met een hightech internet platvorm, die zijn tegenwoordig gemakkelijk te maken. Uiteraard mag de melkveehouder dan geen melk aan andere partijen leveren, en mag hij ook niet meer leveren als afgesproken. Zodra 90 % van de melkveehouders en melkfabrieken een principe overeenkomst getekend hebben kan de handel beginnen. Verkoop per opbod, met 29% marge. Ik ben de eerste sponsor.

Mari van Genugten is mede-eigenaar Genugten Agri Projects