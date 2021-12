Boeren willen een andere weg inslaan; overschakelen op duurzaam inclusieve en biologische landbouw

INGEZONDEN OPINIEGEMERT - Het handjeklap bij de handel in vrijgekomen emissierechten is een laatste strohalm om het zinkend schip van de varkensindustrie boven water te houden. We moeten snel overschakelen op duurzaam inclusieve en biologische landbouw.

In 2005 werd een reconstructie-beleid voor de veeteeltindustrie in gang gebracht dat inhield dat grootschalige veeteeltindustrie in landbouwontwikkelingsgebieden zou plaatsvinden, de zogenaamd LOG’s. Voor Gemert-Bakel met een kleine aanpassing. Een aantal varkenshouderijen en nertsenbedrijven zouden mogen blijven binnen zogenaamde ‘verwevingsgebieden’. Dus ook dicht bij woonkernen.

Dit is inmiddels een achterhaald en een bedenkelijk beleid gebleken. Nertsenboeren konden hun bedrijf sluiten, veel varkensboeren zijn al gestopt. Een klein aantal ondernemers mag het kapitaal beheren en mogelijk nog uitbreiden.

Ammoniak, fijnstof en stikstof

In 2019 vroeg de gemeente Gemert-Bakel bij het RIVM een onderzoek aan om de uitstoot van varkensbedrijven aan de Rooije Hoefsedijk te onderzoeken. Het gaat hierbij om cumulatieve uitstoot van ammoniak, fijnstof in diverse gradaties en stikstof. Ook de aanwezigheid van meerdere bedrijven in de buurt, transport en klimatologische omstandigheden spelen een rol.

Aanleiding, onder meer, bezwaarschriften en de petitie met ruim 3600 handtekeningen vanuit burgers tegen de uitbreiding van een varkensbedrijf aan de Rooije Hoefsedijk. Het beleid, aangevoerd door vooral CDA en Dorpspartij, had argumenten nodig om het huidige beleid te kunnen verdedigen. Gesteggel tussen VVD en het College gaat om het verschil in cijfertjes, niet om inhoudelijk, duurzaam verantwoord landbouwbeleid.

Veel boerenondernemers staan te trappelen om een andersoortige landbouw productieve weg in te slaan. En, zijn elders in Brabant, begonnen met natuur inclusieve landbouw. Met meer oog voor bodem en water, minder kunstmest en pesticiden, meer ruimte voor plant en dier. Gemert-Bakel kent al langer en inmiddels meerdere bedrijven die geheel en/of gedeeltelijk overstapten op biologisch-dynamische productiemethoden. Circulair en of biodynamisch, er zijn er meer. Verticale landbouw, voedselbos, volkstuinen, stadslandbouw (ED 27-11). Deze boeren zorgen voor een duurzaam verbeterde bodemkwaliteit. Zoveel mogelijk productie voor zo min mogelijk geld is een achterhaald idee.

Supermarkten bepalen de markt

Supermarktketens bepalen nog te veel de prijs-kwaliteit dynamiek in de markt. Het gaat om eerlijker prijzen voor de boer als producent. Meer gezonde, biologisch verantwoorde en betaalbare producten voor de consument. Niettemin, de burger zal bereid moeten zijn voor iets meer geld een beter product voor een betere aarde te kopen. Ter informatie, in 1970 besteedden we 25 procent aan ons voedsel, nu nog maar 11 procent!

De huidige veeteelt productie vraagt om water, heel veel water. Heel veel subsidie gaat naar die sector die zoveel water weghaalt en vervuilt. Door dure technologie en maatwerk weliswaar in kringloop verband. Het is min of meer verspild subsidiegeld wat echt wat meer richting de biologische boer mag gaan! Met graanteelt, gerst, rogge, boekweit en biologische landbouw valt nog een slag te winnen.

Kortom, alleen met een burger die openstaat voor een meer duurzame levensstijl, met een inspirerende overheid, een veranderende markt en duurzamer creatief ondernemerschap komen we verder.

Dies van Soelen uit Gemert is medewerker Vereniging Ecologische Leef-en teeltwijze Nederland, afdeling Gemert-Bakel