Boerenverstand voor fileproblemen: alle scholen dicht!

COLUMN Als er gouden bergen beloofd worden, is het resultaat lege dalen

5 oktober Mijn oudste broer had ooit veel geld verdiend met oude aandelen van een van de voormalige eigenaren van onze kranten. Hij speculeerde er als hobby voorzichtig een beetje bij. Natuurlijk, toen hij de winsten over die oude aandelen opsomde, drukte de portemonnee wat leger tegen mijn been, maar mijn credo toen, en nog steeds, is dat ik geen geld stop in iets waarvan ik niets begrijp.