Botsende belangen in een vreedzaam decor

Opinie Trekker als symbool van achterhoe­de­ge­vecht

10:38 Auteur Jan de Rond (1954) is boerenzoon, geboren in West-Brabant en via de Noordoost-polder (waar hij opgroeide), Twente, West-Brabant en de Randstad in 1990 gaan werken in Oost-Brabant. Hij vindt dat boeren moeten leren van de geschiedenis. Op de trekkers zitten achteruit-kijkspiegels. Voor de boeren zijn ze jammer genoeg te klein om serieus in te kijken.