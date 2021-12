Bouwdrift bij Brabantse gemeenten kan leiden tot woningoverschot over tien jaar

Column In de stromende regen op zoek naar een stripwin­kel van faam

We logeerden laatst in Antwerpen. We zijn daar al heel vaak geweest, maar nu voor het eerst met de kinderen. We gingen naar de Zoo en het Rubenshuis. Godzijdank was Rubens nogal van de naakten, want de enkele piemels en vele weelderige borsten hielden onze verder niet bijster in kunst geïnteresseerde jongens toch nog enigszins - weliswaar giebelend - bij de les.

24 november