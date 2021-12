Nu waren we aan het verpozen, in dat heerlijke museumcafé

Het werk zat erop. De ene kunstenaar, uit Rotterdam, had twee jaar lang de andere kunstenaar - uit Eindhoven - gevolgd en gefilmd en van die vele uren materiaal een fijne documentaire gemaakt. De Eindhovense schilder werkt eigenlijk altijd, ook al zit hij ogenschijnlijk alleen maar wat voor zich uit te staren; niemand is zo gedreven als hij. De steun en toeverlaat van die gehandicapte kunstenaar is eigenlijk ook altijd druk, want is zij niet aan het koken of regelen, dan is ze heel consciëntieus bezig met de enorme kunstcollectie van die kunstenaar. En ik had de film en de recente werken bekeken en de vragen gesteld en was in die zin ook klaar. Alleen nog het verhaal maken. Straks.