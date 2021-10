Brabant vaart meer dan wel met philharmonie zuidnederland; apart orkest Brabant onrealistisch

Van den Oetelaar schotelt de lezer een argumentatie voor die moet bewijzen dat het orkest een zodanig beleid voert dat de provincie Noord-Brabant er ‘zeer bekaaid vanaf’ komt. Probleem is alleen: Geen enkel argument dat Van den Oetelaar aandraagt strookt met de feiten. Het is bijvoorbeeld onjuist dat er door het orkest meer activiteiten in Maastricht worden uitgevoerd dan in Eindhoven. Ook is het onjuist dat het orkest geen concerten in Den Bosch wil geven hoewel er een geschikte locatie is. Het is onjuist dat het orkest nog steeds twee orkesten in stand houdt. Het is onjuist dat de subsidieafspraken met de provincie niet zouden zijn nagekomen.

Een half miljoen minder bijdrage

Waar is daarentegen dat het overgrote deel van alle orkestactiviteiten in Brabant plaatsvinden. Dit ongeacht het feit dat de financiële bijdrage uit publieke middelen uit Brabant met € 1,6 miljoen ruim een half miljoen minder bedraagt dan de financiële bijdrage uit Limburg met € 2,15 miljoen (stand 2021).

Waar is dat er geen geschikte locatie in Den Bosch bestaat om symfonische concerten zonder versterking of akoestische aanpassingen aan te bieden. Dat is mede het gevolg van een besluit van de gemeenteraad dat er geen vervangende locatie tijdens de verbouwing van Theater aan de Parade komt.

Waar is ook dat de philharmonie zuidnederland al jaren één geïntegreerd orkestcorpus vormt. De musici worden voor de verschillende projecten ingedeeld ongeacht waar zij hun vestigingsplaats hebben.

Waar is dat het orkest de subsidieafspraken met de provincie niet alleen volledig is nagekomen maar zelfs nog meer activiteiten gerealiseerd heeft. Ongeacht deze prestaties heeft Brabant de subsidie aan het orkest gekort.

Al deze aspecten worden jaarlijks verwoord in het jaarbericht van philharmonie zuidnederland. Dit wordt gepubliceerd op onze website en kan door iedereen worden bekeken.

Waarom verzint en vervalst Van den Oetelaar dan overduidelijk de feiten? Het antwoord stond in de eerder verschenen versie van zijn opiniestuk in het Brabants Dagblad te lezen. Hierin pakte hij stevig uit richting de provincie Limburg en met name Maastricht: Ik citeer: “De Maastrichtenaar is hoogmoedig en kent een arrogante zelfverzekerdheid. Dit egoïsme kent geen grenzen en is gebaseerd op een kille onverschilligheid.” Deze ondraaglijke en kleinerende passages zijn nu gelukkig geschrapt in zijn tweede versie van de brief. Het zijn echter nog steeds deze gevoelens en emoties uit de oude doos die de basis van zijn betoog vormen. En niet de feiten of het daadwerkelijke beleid dat philharmonie zuidnederland voert.

Een oplossing aan die onrealistisch is

Ten slotte, Van den Oetelaar draagt een oplossing aan die compleet onrealistisch is. Denkt werkelijk iemand dat je met € 1,6 miljoen jaarlijks een symfonisch orkest van de eerste orde kunt oprichten en in stand houden? En is het niet sowieso veel beter om de krachten te bundelen? Samen te werken en vanuit de gebundelde capaciteiten meer dan de som der delen te behalen? Want dit is precies wat philharmonie zuidnederland beoogt en uitvoert. Alle inspanningen van het orkest zijn erop gericht om de beschikbare middelen in te zetten voor een symfonisch en klassiek aanbod van hoge kwaliteit in het hele speelgebied.

De provincie Noord-Brabant vaart meer dan wel met philharmonie zuidnederland.

dr. Stefan Rosu is intendant en bestuurder van philharmonie zuidnederland Maastricht en Eindhoven