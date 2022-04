Brabantse lijdensweg

Shit, ik kan niet op een synoniem voor poep komen!

We hebben twee miljoen honden in ons land. Stel dat die 200 gram poep per hond per dag produceren, dan hebben we het over 144.400.000 kilo per jaar. Stel dat de helft daarvan in het bos beland en niet wordt opgeruimd door het baasje, dan heeft dat een behoorlijk bemestende waarde voor het bos.

4 april