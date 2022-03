‘Brainport Eindhoven’ als sponsornaam op ecoduct verbrede A67!

Over een jaar of vijf gaat het deel van de A67 ter hoogte van Eindhoven en Geldrop grondig worden verbreed. Er worden ook andere maatregelen genomen om de problemen op deze weg te tackelen, maar de verbreding is straks zeker het meest in het oog springend. De weg kan in totaal wel 60 meter breed worden en vreet grote happen uit de schitterende natuur van Gijzenrooi. Ter compensatie van al dit groenverlies en de onmogelijkheid van dieren om nog over te steken, moet Rijkswaterstaat uiteraard…helemaal niks. Ja, hetzelfde stukje schaamgroen van één meter breed terugbrengen zoals dat nu ligt op het viaduct nabij Leenderheide, dat moeten ze.