Brainport raakt vanzelfsprekendheid kwijt; nieuwe ondernemers moeten samenwerking koesteren

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Brainport is vooral te danken aan Jan Timmer. Toen hij in de jaren 90 van de vorige eeuw met ‘zijn’ Centurion Philips reorganiseerde, werden veel bedrijfsonderdelen afgestoten en verlieten veel managers het concern. Met vertrekregelingen, omzetbeloften of louter optimisme begonnen velen van hen voor zichzelf.

De aandacht ging in die tijd vooral uit naar het afstoten van grote delen van Philips. Dat Hollandse Signaal verkocht werd aan Thomson-CSF, het witgoed naar Whirlpool ging en ASML aanklopte bij de beurs. Maar het waren vooral die kleintjes die een stille revolutie in Eindhoven en omgeving teweegbrachten. Neem het Philips Verpakkingsontwerpbureau. Ik was daar manager en stelde vast dat het werk van ‘mijn’ club niet meer paste in het nieuwe Philips. Ik deed in 1996 wat veel andere Philips-baasjes ook deden: ik begon voor mezelf.

Verpakken van delicate producten

Het nu 25-jarige IPS Technology specialiseerde zich in het verpakken en transporteren van bijzonder complexe en/of delicate producten, zoals de chipmachines van ASML en is inmiddels bijna net zo succesvol als ASML zelf. Meer dan toen zijn we een technologisch bedrijf, met ook nog eens boeiende spin-offs zoals een tak die zich richt op cleaning op topniveau.

Het verhaal van IPS is, voor mij als oprichter en nog altijd directeur, boeiend. Maar het is op de keper beschouwd niet heel bijzonder. In Eindhoven wemelt het van dit soort ondernemingen. De oprichters, directeuren en aandeelhouders kennen elkaar zowat allemaal. Dat is te danken aan Brainport. Omdat dit ‘innovatief ecosysteem’ ondernemers in staat stelt elkaar te ontmoeten en zo te inspireren en versterken. Omdat die oud-Philips-managers elkaar kennen en omdat er mede daardoor grote wil was om samen te werken, legden ze samen het fundament voor ‘de slimste regio van de wereld’.

Veel regio’s hebben samenwerkingsverbanden en regionale marketingcampagnes die oppervlakkig beschouwd lijken op Brainport. Zelf woon ik in Noordoost-Brabant en die regio noemt zich Agrifood Capital. Zonder afbreuk te doen aan de goede bedoelingen of aan de successen die bedrijven, overheden en scholen onder die paraplu tot stand brengen: het is een kunstmatig geheel. Het is bedacht.

Brainport komt niet van een tekentafel, van een overheid of van een reclamebureau. Brainport is de verpakking van een deels automatisch ontstane hechte samenwerking van ondernemers die elkaar kennen als hun broekzak, die aan een half woord genoeg hebben als ze elkaar spreken, die lachend herinneringen ophalen en die bij het inkopen van producten en diensten altijd eerst aan elkaar denken.

De kern van Brainport ontstond van onderop. En leidde vervolgens tot samenwerking met kennisinstellingen, overheden en nog meer bedrijven. Die sloten zich aan bij wat als vanzelf was ontstaan: een groep dames en heren die elkaar graag wat gunnen. Ziedaar waarom Brainport zo’n dijk van een succes is. Waarom deze regio zo’n dijk van een succes is.

Ik ben 64. Nog een jaar of wat en ik neem afscheid van IPS. Zoals veel leeftijdgenoten de afgelopen jaren afscheid namen van hun onderneming of dat de komende jaren doen. Daarmee verdwijnt een generatie die al samenwerkend de basis legde voor Brainport. Verdwijnt daarmee de vanzelfsprekendheid van Brainport?

Eigentijdse trategieën

Nieuwe managers en CEO’s nemen onze stokjes over en brengen vast eigentijdse en betere ideeën en strategieën mee. Hoofdschuddend zullen ze vaststellen wat wij allemaal verkeerd aanpakten. Ze zullen roeren omgooien, een beetje zoals Timmer dat destijds met zijn Centurion deed. En daar hebben ze vast gelijk in.

Maar wat al die frisse nieuwkomers missen, is de hechte band met al die andere entrepreneurs binnen Brainport. Wat ze missen, vrees ik, is de vanzelfsprekendheid om met elkaar zaken te doen. Omdat het hoofd verkoop van een lokaal bedrijf voor hen net zo bekend of onbekend is als die salesbaas in Shenzen of Shanghai zullen ze wat meer om zich heen kijken. Verder weg kijken. Wegkijken.

De wereld is een dorp en het is bekrompen om alle kennis, wijsheid, diensten en relaties in de eigen stad te zoeken. Dat is waar. We moeten nu eenmaal voort in de vaart der volkeren en bedrijven. Ook waar. En eerlijk is eerlijk: IPS dankt haar succes aan ondernemingen die machines en andere producten verkassen naar China, Afrika of Zuid-Amerika.

Internationale handel

Maar tegelijkertijd is er het besef dat onze internationale handel is te danken aan Brainport. En dat Brainport is te danken aan de intensieve relaties van de ondernemers in deze regio. Het zijn relaties waar mijn collega’s en ik ons nooit heel bewust voor hoefden in te spannen.

Die inspanning moet er nu wel komen. Mijn boodschap aan mijn opvolger bij IPS en aan alle opvolgers van andere bedrijven in de regio: doe alles anders en beter dan jullie voorgangers deden, maar koester Brainport. Besef dat elke investering die u in deze regio doet, Brainport sterker maakt. En dat u daarvan profiteert.

Peter Geerts is directeur van IPS Technology