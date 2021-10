Brainport vereist een Cultureel Platform; nieuw Brainfield moet leiden naar stad die zichzelf schept

Ten aanzien van de fysiek-ruimtelijke inrichting van de stad en ook op sociaal gebied moeten bedrijven hun verantwoordelijkheid pakken zoals Philips vroeger de huisvesting, medische zorg en sportvoorzieningen regelde, stelde Rob van Gijzel. “Want de gemeente alleen kan het niet behappen; we moeten het samen doen en het bedrijfsleven moet naar een vorm van samenwerking zoeken zoals dat ook goed werkte voor Brainport”. Van Gijzel doelde hier op de veelgeroemde triple helix die Brainport destijds het predicaat ‘slimste regio’ bezorgde.

Niet echt sprake van keuzevrijheid

We moeten niet meer terug willen naar de glorietijd van ‘Eindhoven als Kumpenietown’. We kúnnen bovendien ook niet terug want bedrijven zijn ondernemingen met ‘vreemd’ vermogen en dito zeggenschap geworden. En de markt, waar vraag en aanbod elkaar ontmoetten, die is door de economische evolutie verworden tot een terrein waar wij mensen niet jagen op het aanbod maar omgekeerd. Wij mensen zijn de prooi geworden en daarbij is vaak niet echt sprake van keuzevrijheid voor wie op ons jaagt. Oftewel: het zijn andere tijden.

Verder meen ik me ‘actief’ te kunnen herinneren dat het niet deze marktwerking was die voor versobering van de zorg, het onderwijs en de culturele voorzieningen heeft gezorgd, zoals Van Gijzel verder analyseert. Het zijn de bezuinigingsdrift van de overheid met de ijdele hoop op het probleemoplossend vermogen van de technologie en met het laten vallen van de culturele sector als zou dat een linkse hobby zijn. Diezelfde overheid die dit alles als strategie verpakte in de valse belofte van meer participatie-vrijheid.

Quote Den Haag heeft een ‘Acte van Verlating­he’ tegen haar burgers getekend waarbij de VOC-mentali­teit van vrije marktpar­tij­en de macht kregen Frans Dijstelbloem

Arglistig beschouwd en cynisch opgemerkt heeft Den Haag zo doende feitelijk een ‘Acte van Verlatinghe’ getekend, dit keer tegen haar burgers gericht, waarbij zij haar macht overdroeg aan de VOC-mentaliteit van vrije marktpartijen. Dit in de hoop dat die zoveel winst(-belasting) in het laatje zouden brengen dat daarmee wederom gouden eeuwen aan zouden breken en dat daarmee de staatsschuld, die als gevolg van de financiële crises was ontstaan, zou verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Om het tij te keren is het dringend noodzakelijk geworden om onder de Brainport, niet een Sociaal platform, maar een Cultureel platform in te richten. Een ‘Brainfield’ met volop bewegingsvrijheid voor ‘een omgevingsbewuste samenleving die onderweg wil zijn en elkaar, maar vooral ook ‘die ánder’, meeneemt in haar verhaal’.

Dromen najagende nomaden

Dit vraagt, naast een ‘open tafelgesprek met alle kaarten op tafel’, om perspectief, vertrouwen, rugdekking en autonomie voor de deelnemers. Een gesprek waarbij men buiten de gebaande paden moet kunnen pionieren en kan ‘omdenken’ (lees: designthinking). Immers, vele wegen leiden naar Rome, maar de meest interessante voeren daarvan af en die moeten we zeker ook samen gaan onderzoeken. Wij mensen waren en zijn nu eenmaal nog altijd: onze dromen najagende nomaden. Een dergelijk gesprek, op gestructureerde wijze mogelijk gemaakt, vormt de voedingsbodem voor een cultuur van ‘A city that shapes itself, day after day’.

Dit was overigens destijds ook de kernboodschap van het bidbook voor het predicaat van Brabant Culturele Hoofdstad 2018 maar Leeuwarden troefde Brabant af door veel meer in te zetten op het sociale systeem, de veerkracht en initiatieven van betrokken bewoners. Deze kracht toont echter tegelijk zijn zwakte, want mist continuïteit.

Met de Design-infrastructuur inclusief de Kunst & Cultuursector, het Onderwijs, het museum VONK, het Next Nature Network in het Evoluon achter een regionaal samenwerkend multidisciplinair netwerk heeft Brabant continu vermogen met genoeg potentie om ons mensen weer als jagers te positioneren. Om de angst weg te nemen voor noodzakelijke maatschappelijke veranderingen. Met perspectief op levenslang leren en experimenteren, op zorg, culturele voorzieningen en een gezond woon- en leefklimaat.

Quote Het gaat om solidari­teit en rechtvaar­dig­heid voor de samenle­ving, vooral anderstali­gen, laaggelet­ter­den en sociaaleco­no­misch zwakken Frans Dijstelbloem

Het is aan de overheid en niet het bedrijfsleven om haar verantwoordelijkheid te pakken voor de coördinatie van dit vermogen. Coördinatie mag hierbij bestuurlijk niet gezien worden als de contaminatie van coöperatie en centralisatie. Het gaat namelijk niet om macht, maar om solidariteit en rechtvaardigheid voor de samenleving, met name voor anderstaligen, laaggeletterden en sociaaleconomisch zwakken.

Mens oprecht centraal stellen

Als de regio op deze wijze de mens oprecht centraal zou stellen in plaats van een of andere businesscase annex verdienmodel, dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat we – en nu echt – World Design Capital worden in 2026, het jubileumjaar waarin de DDW 25 jaar bestaat.

Anders krijgt Brainport het inderdaad heel moeilijk, zoals Rob van Gijzel terecht voorspelt. Is het niet door de klimaatcrisis dan wel door de tweedeling die dreigt.

Cultuur is tenslotte niet het ornament maar het fundament van een samenleving.

Frans Dijstelbloem uit Best was adviseur kunstbeoefening gezonde en slimme ‘stede bouw’ voor Eindhoven