Brainportregio verdient een spoorlijn van Eindhoven naar Nijmegen die ook knelpunten in de regio oplost

Met de hightech industrie en de Brabantse hands-on mentaliteit bewijzen wij dat dit stukje van Nederland uniek is. Waar in Nederland door Corona vooral economische achteruitgang te bespeuren is, is er ondanks alles in deze regio juist groei. Deze regio zal ook qua inwoneraantal de komende jaren flink groeien.

Goed verbonden met busvervoer

Ikzelf woon in Gemert. En ondanks dat wij net op de rand van Brainport liggen, ben ik trots om in deze regio te mogen wonen. Echter ondervind ik dagelijks aan den lijven hoe slecht het gesteld is met de bereikbaarheid in deze regio. Oké, Eindhoven en Gemert zijn, zeker in de spits, qua frequentie goed verbonden met busvervoer. Echter is het in de spits achteraan in de file aansluiten. Dit heeft regelmatig als gevolg dat de reistijd naar Eindhoven flink oploopt. Met uitschieters tot 75 minuten! En dat over een tracé van ongeveer 25 kilometer. Dit betekent een gemiddelde snelheid van lager dan 25 km/u op dit traject. Ik zou haast sneller in Eindhoven zijn als ik met de (elektrische) fiets ga.

Ook de reistijd naar andere delen van het land wordt hierdoor haast ondragelijk. Ook dit heb ik aan den lijven ondervonden toen ik voor vijf maanden stage liep in Amsterdam. Daarom zou ik graag een (landelijke en politieke) lobby willen starten voor een nieuwe spoorlijn tussen Eindhoven en Nijmegen. Deze nieuwe lijn zal Eindhoven en Nijmegen beter met elkaar verbinden, draagt bij aan de (inter)regionale bereikbaarheid.

Quote Komst van deze spoorlijn kan de ‘Cirkellijn door Nederland’ voltooien en alle universi­teits­ste­den met elkaar verbinden Bas van de Weijenberg

Nu ben ik niet de eerste en de enige die dit plan heeft bedacht. Zo heeft het College van Rijksadviseurs in De Panorama van Nederland de komst van deze spoorlijn geadviseerd. Daarnaast heeft huidig demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven in het verleden aangegeven dat de komst van deze spoorlijn de ‘Cirkellijn door Nederland’ zal voltooien. Hierdoor zullen alle universiteitssteden met elkaar verbonden zijn en zal het overbelaste Utrecht Centraal worden ontlast. Ook werd een dergelijke verbinding in het landelijke verkiezingsprogramma van de PvdA genoemd.

Daarnaast kan deze spoorlijn op den duur worden uitgebreid met een spoorlijn op het traject; Eindhoven-Antwerpen, wat bij zal dragen aan de (inter)nationale bereikbaarheid van Eindhoven en de Brainportregio. Ook zal de bereikbaarheid van Gemert en omliggende plaatsen drastisch worden verbeterd door de komst van een railverbinding met alle voordelen die dit heeft.

Noord-Zuidlijn naar Schiphol/Hoofddorp

Wat bij mij in het verkeerde keelgat schiet is dat de landelijke overheid miljarden wil investeren in het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol/Hoofddorp. Dat terwijl Schiphol al te bereiken is met bussen, sprinters en intercity’s. Dit afgezet tegenover het feit dat de Brainportregio per OV voor een groot deel is ontsloten door slechts buslijnen. Dit motiveert mij om een actieve lobby aan te gaan die pleit vóór de aanleg van een spoorlijn tussen Eindhoven en Nijmegen. De ambitie om nu écht eens door te pakken in het verbeteren van de OV bereikbaarheid van deze regio is iets wat niet lijkt te leven bij gedeputeerde Van der Maat. In een eerder mailcontact wordt op dit voorstel lauw gereageerd. Wat mijn indruk is van het huidige beleid; noem het vervoersconcept ‘…-flex’ of ‘smart mobility’ of ‘MAAS’ en we hebben dé oplossing te pakken. Nou, misschien moet ik de gedeputeerde eraan helpen herinneren dat de inwoners hier totaal niet op zitten te wachten! Dit bewijst het gefaalde ‘Bravo-flex’ avontuur in Eindhoven en Helmond. Mensen willen gewoon normale, betrouwbare en snelle OV-verbindingen zonder het interessante gedoe van flex- en smart mobility concepten…

Bas van de Weijenberg is inwoner van Gemert