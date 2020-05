Brandende kwesties

Column De verleide­lij­ke geur van frietvet

16 mei De schoorsteen moest roken, maar bij gebrek aan een schoorsteen rookte ik zelf maar als een. Ik was blijkbaar niet de enige die meer was gaan roken en een semi-viroloog (ongetwijfeld ook een paffer) beweerde dat het zelfs goed was, omdat roken de aanhechting van het virus zou blokkeren, maar ik had enige twijfel over die theorie.