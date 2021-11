Brandevoort II wordt niet meer uitgevoerd terwijl slim en duurzaam prima past in deze unieke formule

Column Paniek in huis; spelletjes­plat­form Roblox lag dagenlang plat

Het is u vermoedelijk ontgaan, maar er ging vorige week een schok door kinderland. Online spelletjesplatform Roblox lag dagenlang plat. Om het even in het juiste perspectief te zetten; dat was voor kinderen qua ernst ongeveer in dezelfde orde van grootte als het voor volwassenen begin oktober was toen Facebook, Instagram en Whatsapp uit de lucht waren en veel mensen zodoende even niet meer wisten wat de zin van hun leven eigenlijk was.

8 november