Brieven | Beter wasknijper mee naar platteland Deurne | Demonstratierecht onder druk door optreden overheid op A12

Column Monsieur en madame vochten elkaar de Franse ‘quitte’ uit

Eind vorig jaar werd ik gebeld door een enthousiaste Franse vriendin. Ze vertelde dat ze vakantieplannen aan het maken was voor een Caraïbisch eiland. Wel een Frans eiland, want daar hadden ze normale kaas en stokbrood. En je verstaat de mensen, want als Française ga je niet op een Engelstalig eiland rondwandelen als er een meer dan geschikte Franse versie van is.

1 februari