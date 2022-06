Brieven | Bewegen in vlinderbad in plaats van zwembad | Bedrijfsleven moest eerder in net investeren

Bewegen in vlinderbad in plaats van zwembad

Het is belangrijk en ideaal voor cliënten te bewegen in water. Maar dit hoeft niet per se in een zwembad. Ik heb als fysiotherapeut in de jaren 80 gewerkt met vlinderbaden. Veel goedkoper in aanschaf, en onderhoud. Hygiënischer, energie en water besparend. Iedereen op de voor hen perfecte temperatuur. Cliënten/ patiënten vonden het fantastisch. Misschien een overweging en, oh ja, ze zijn nog gewoon te koop!

Bert-Jan Schakenbos, Best