Brieven | Borst pakt Gakpo met ranzige gulzigheid aan | Aardwarmte geen feestje voor portemonnee

Borst pakt Gakpo met ranzige gulzigheid aan

Onze dappere en objectieve verslaggever Hugo Borst die zich zo graag op zijn borst klopt met zijn voorliefde voor Sparta heeft in zijn column zijn ware aard laten zien (ED 5-9). Prima dat hij de spelers van PSV aanpakt op hun wanprestatie tegen Twente. Vooral omdat het een herhaling was van verleden jaar. Maar de ranzige gulzigheid waarmee hij op Gakpo los gaat is een objectieve voetbaljournalist onwaardig. Het is dezelfde Borst die de ex-Ajax speler Antony slechts vriendelijk plagend een “circusartiest” noemde en het is dezelfde Borst die Manchester coach Erik ten Hag spaart en bondscoach Louis van Gaal in alles ontziet en zelfs complimenteert. Natuurlijk Hugo, er wachten immers nog retourtjes Manchester en Qatar en stel je voor dat je daar onze Erik of Louis tegenkomt. En dat je daar geboycot zou worden. Eens kijken Hugo of je een speler van Oranje bij een wanprestatie op het WK in Qatar net zo “dapper” neersabelt als dat je dat met Gakpo deed. Meten met twee maten is laffe journalistiek; schoppen tegen de kleinere provinciejongens en de groteren ontzien.

Stan Mooij, Breugel