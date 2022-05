Brieven | Burgerberaad past bij grootstedelijke ambitie | ‘Op televisie speelt FCE in de Eredivisie’

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 17 mei in de krant verschenen.

Burgerberaad past bij grootstedelijke ambitie

Het college van B&W van Eindhoven heeft een burgerberaad afgewezen om reden van te lastig, te duur en te tijdrovend (ED 11-5). Volgens het college is de gemeente al zeer actief met inwoners- en overheidsparticipatie. Daar hebben dan onder anderen de zorgbehoevenden en armlastigen niets van gemerkt. Komt bij dat ook Rik Thijs (GL) nu al als wethouder deel uitmaakt van het huidige zelfgenoegzame college. In die functie keert hij met zijn partij als winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen zeker terug in het nieuw te vormen college. Ook daarna geen burgerberaad vrees ik, terwijl dit meepraten niet alleen in diverse verkiezingsprogramma's staat, maar elders ook reeds daadwerkelijk met succes is ingevoerd. Wat dan met de door Thijs aangekondigde grootstedelijke ambitie?

Nico Snijders, Eindhoven

Sanquin had geen donoren meer nodig

Ik heb dezelfde ervaring met Sanquin als Anita Vliegenberg (ED 14-5). Ik heb mijn hele leven bloed gedoneerd, in totaal liefst 117 keer. Waarbij een enkele keer mijn ijzerwaarde een fractie te hoog was. Ik moest een nieuwe afspraak maken en na meting kon ik weer gewoon doneren. Toen ik 70 werd moest ik stoppen met doneren. Toen ik 72 was werd de maximale leeftijd verhoogd naar 75. Ik heb mij direct weer aangemeld als donor. Tot mijn verbijstering kreeg ik van Sanquin te horen dat ik al twee jaar niet meer heb gedoneerd en daarom geen bloed meer mocht doneren. Kennelijk heeft Sanquin voldoende doneren.

Hugo Baart, Eersel

Kaasschaaf kan wel 50 jaar meegaan

In het interview met de nieuwe bestuursvoorzitter van Hema Saskia Egas Reparaz (ED 13-5) ontvouwt zij haar plannen om de kwaliteit van Hema-producten te vergroten. Alle lof hiervoor. Een van haar doelen is het op de markt brengen van een kaasschaaf die wel 10 jaar mee moet gaan. Terwijl ik het schrijf schiet ik weer in de lach. Want wat is het geval? Mijn kaasschaaf voldoet na ruim een halve eeuw nog. Meer dan 50 jaar, elke dag. De herkomst? Omdat ik destijds ‘op mezelf’ ging wonen plunderde ik mijn moeders keukenla met afdankertjes voor ‘als het nog es van pas komt’. En zie het kwam van pas. Nog elke dag.

Maaike van Wijgerden, Geldrop

‘Op televisie speelt FCE in de Eredivisie’

De laatste tijd vliegen het vuurwerk en de opgefokte supporters je om de oren. Er is nog geen seconde van de wedstrijd gespeeld en we zien al een apotheose aan vuur en rook. Een voorbeeld hiervan zijn de supporters van de Graafschap in het stadion van FC Eindhoven vrijdagavond. Hun elftal bakte er heel weinig van. Natuurlijk hadden ze voor de aftrap het stadion al gevuld met vuile rook. Wat was het logisch geweest als ze die voor hun elftal bewaard hadden na de waardeloze wedstrijd van hun kant. Wat me in positieve zin wel is bijgebleven is de echte humor en beleving op de tribune in de buurt van vak H: ‘Daarboven op de berg (2x). Daar staat een televisie (2x). En daarop speelt FCE (2x) in de Eredivisie! En van je hela, hela, ho-la-la.’ Daar kunnen geen smerig vuurwerk of onrealistische aanmoedigingen tegenop!

Chris Swaanen, Casteren

‘Flikken Maastricht’ vergeten en niet kijken

Lieve, lieve Renske. Ik heb bewondering en waardering voor je mooie stelling: ‘Ik zou de wereld veiliger willen maken’ (ED 14-5). Een mooi voornemen. Ik denk ook wel dat je zal bereiken wat je voor ogen hebt. Een fantastische carrière bij de politie zit er wel in. Echter schrok ik toen ik las dat jouw voornemen was geboren na het kijken van ‘Flikken Maastricht’. Gauw vergeten en nooit meer kijken. Veel succes met de studie.

Nanko Veenbrink, oud politieagent, Veldhoven

De wolf is niet sociaal, schuw of aaibaar

Toen een tijd geleden de eerste wolf weer in Nederland gespot werd, stonden de “natuurkenners” te roepen dat dit fantastisch was. Ik had toen al mijn bedenkingen. Wat is het voordeel voor mens en natuur? Het beest is niet sociaal, schuw of aaibaar. Naar overige dieren is de wolf wel zeer asociaal! Na schapen, geiten en lammetjes te hebben doodgebeten moeten nu de eerste koeien er (naar alle waarschijnlijkheid) aan geloven. De woordvoerder van de vereniging Wolven in Nederland meldt geen reden tot paniek, afschieten helpt niet omdat er dan toch weer andere komen. Zijn advies is beveiliging door afrasteringen en goed opletten. Nou lekker dan, een landschap met ontelbare hekken omdat een paar fanatiekelingen zo nodig wolven willen in een van de drukst bevolkte landen.

Cor van den Heuvel, Pulpi Spanje