Brieven Ι Dadelijk kunnen we niet eens naar ons werk omdat we te veel stikstof uitstoten Ι Wij zijn geen ouwe zeurpieten

Column Argwaan over een busbaan; misschien zijn we als burgers net iets te vaak teleurge­steld

Ik had te doen met de ambtenaar. Hij was amper aan zijn presentatie begonnen of vanuit het publiek klonk gemor over ‘verdeel en heers’ en ‘voldongen feit’. Nog voor hij de agenda voor de avond had toegelicht, was diezelfde agenda bovendien al ter discussie gesteld. ‘Een moeilijke zaal’, heet dat volgens mij in de wereld van de podiumkunsten.