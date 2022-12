Brieven | Echte excuses als we niet meer discrimineren | De staat zag er in de slavernijtijd anders uit

Column Gelukkig warmt ook Nederland genoeg op om een Elfsteden­tocht te voorkomen

Soms vraag ik me weleens af of ik wel Nederlander ben. En als ik me dat afvraag, dan is dat altijd in de winter, de periode dat de Nederlander liever heeft dat het vriest dan dat het dooit. Ik hou van geen van de twee, nooit gedaan ook. De een is snijdende kou, de andere vuile smurrie.

14 december