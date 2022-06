Brieven | Eisen dat gevel weer grauw en grijs wordt | Geef iedereen nu snel een tweede boosterprik

De Dijk stopt er na veertig jaar mee, maar gelukkig blijft hun muziek tijdloos

De Dijk stopt ermee, bleek vorige week. Ik schrok even want deze band was een fenomeen. De groep bracht in ruim veertig jaar dertig albums uit en trad drieduizend keer op. De Dijk klonk altijd swingend, gespeeld vanuit het hart, een echte soulband in de polder.

7 juni